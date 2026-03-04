Реклама

22:06, 4 марта 2026Мир

Испания после угроз Трампа согласилась помогать США против Ирана

Испания согласилась на сотрудничество с США против Ирана после угроз Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Fernando Sanchez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Испании согласились помогать США в конфликте с Ираном после угроз американского президента Дональда Трампа. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Что касается Испании, я думаю, они услышали послание президента четко и ясно и, как я понимаю, в последние часы они согласились сотрудничать с вооруженными силами США», — сообщила она.

Ранее Трамп заявил, что США прекратят торговлю с Испанией из-за отказа королевства нарастить расходы на оборону. Он назвал позицию Мадрида по Ирану «ужасной» и намекнул на возможность игнорировать суверенитет Испании, запретившей США использовать военные базы на своей территории.

