Испания после угроз Трампа согласилась помогать США против Ирана

Испания согласилась на сотрудничество с США против Ирана после угроз Трампа

Власти Испании согласились помогать США в конфликте с Ираном после угроз американского президента Дональда Трампа. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Что касается Испании, я думаю, они услышали послание президента четко и ясно и, как я понимаю, в последние часы они согласились сотрудничать с вооруженными силами США», — сообщила она.

Ранее Трамп заявил, что США прекратят торговлю с Испанией из-за отказа королевства нарастить расходы на оборону. Он назвал позицию Мадрида по Ирану «ужасной» и намекнул на возможность игнорировать суверенитет Испании, запретившей США использовать военные базы на своей территории.

