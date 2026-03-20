Решение Центробанка по ставке назвали оправданным

13:57, 20 марта 2026Экономика

Стратег Рапохин: Снижение ключевой ставки на 50 пунктов выглядит оправданным
Вячеслав Агапов

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов выглядит оправданным. Таким решение Центробанка по денежно-кредитной политике (ДКП) назвал старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, его цитирует газета «Ведомости».

На заседании совета директоров 20 марта Банк России принял решение понизить ключевую ставку с 15,5 до 15 процентов годовых, продолжив начатый в июне прошлого года цикл смягчения ДКП. В последний раз на таком уровне ставка находилась в декабре 2023 года, после чего ее подняли до 16 процентов. Годом ранее в марте показатель оставался на рекордном уровне 21 процент.

По мнению эксперта, такой шаг выглядит оправданным с учетом возвращения инфляции в феврале-марте к темпам около четырех процентов в пересчете на год. Данные об экономической активности и опросы предприятий говорят о сохранении сдержанных темпов роста экономики, снижении напряжения на рынке труда. Правительство рассматривает снижение базовой цены бюджетного правила вместе со снижением расходов бюджета, это может создать дополнительный дезинфляционный импульс, предположил Рапохин.

В ЦБ объяснили свое решение замедлением экономической активности, в том числе речь идет о «некотором охлаждении потребительского спроса», на которое указывают и деловые настроения бизнеса. Сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне может препятствовать устойчивому снижению темпов роста цен, подчеркнули в регуляторе.

    Последние новости

    Скончался почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины

    Россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на весну

    Лукашенко раскрыл подготовку «большой сделки» с США

    Россиянам подсказали способ пережить потерю близкого человека

    Военные ВСУ на Ближнем Востоке были шокированы одним действием

    Россиянам назвали лучшую валюту для хранения сбережений

    Больная Лерчек показала на видео следователя «без сердца»

    В МИД России прокомментировали удар Израиля по каспийскому порту

    Бортпроводница российской авиакомпании травмировала нос при взлете самолета

    Стало известно о переброске элитного спецназа ВСУ к российской границе

    Все новости
