Центробанк заявил о замедлении экономической активности в России

ЦБ: В начале 2026 года в России замедлилась экономическая активность

Центральный банк (ЦБ) России, объявивший 19 марта об очередном снижении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта, до 15 процентов, констатировал уменьшение отклонения экономики страны от траектории сбалансированного роста. Об этом говорится в опубликованном регулятором пресс-релизе.

Также в ЦБ указали на замедление экономической активности, произошедшее в РФ в начале 2026 года. В том числе речь идет о «некотором охлаждении потребительского спроса», на которое указывают и деловые настроения бизнеса, говорится в заявлении Банка России.

Сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне может препятствовать устойчивому снижению темпов роста цен, подчеркнули в Центробанке.

Как стало известно ранее, мониторинг предприятий, проводимый Банком России, показал, что в феврале индикатор бизнес-климата опустился до отметки минус 0,1 пункта с январских 0,2 пункта, став отрицательным впервые с сентября 2022 года.