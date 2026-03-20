13:51, 20 марта 2026Экономика

Центробанк заявил о замедлении экономической активности в России

Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Центральный банк (ЦБ) России, объявивший 19 марта об очередном снижении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта, до 15 процентов, констатировал уменьшение отклонения экономики страны от траектории сбалансированного роста. Об этом говорится в опубликованном регулятором пресс-релизе.

Также в ЦБ указали на замедление экономической активности, произошедшее в РФ в начале 2026 года. В том числе речь идет о «некотором охлаждении потребительского спроса», на которое указывают и деловые настроения бизнеса, говорится в заявлении Банка России.

Сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне может препятствовать устойчивому снижению темпов роста цен, подчеркнули в Центробанке.

Как стало известно ранее, мониторинг предприятий, проводимый Банком России, показал, что в феврале индикатор бизнес-климата опустился до отметки минус 0,1 пункта с январских 0,2 пункта, став отрицательным впервые с сентября 2022 года.

    Последние новости

    Скончался почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины

    Овечкин высказался о продлении контракта с «Вашингтоном»

    Врач назвала способ отличить аллергию от ОРВИ в период цветения деревьев

    В российском городе мать и бабушка ребенка избили врача-педиатра и взяли его в заложники

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    Назван срок задержки кредита для Украины Венгрией

    Банк России высказался о связи решений по ставке с возможными бюджетными изменениями

    Россиянам рассказали об оптимальном режиме дня после равноденствия

    Зеленский заявил об одном военном запросе от США

    По американскому F-35 в Иране ударила ракета с внедорожника

    Все новости
