Россия стремительно нарастила ввоз одного вида машин из Китая

РИА Новости: Россия втрое увеличила закупки китайских грузовиков

Россия стремительно нарастила объемы ввоза китайских грузовых автомобилей, следует из таможенной статистики КНР. В феврале поставки выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости.

Совокупная стоимость поставок достигла 60,7 миллиона долларов США. Этот показатель оказался в три раза выше не только прошлогоднего результата, но и января 2026 года.

По итогам февраля Россия поднялась на пятую строчку в рейтинге крупнейших импортеров китайских грузовиков. Больше техники приобрели только Индонезия (125,2 миллиона долларов), Австралия (97,4 миллиона), Мексика (76,7 миллиона) и Вьетнам (64 миллиона).

Ранее стало известно, что с начала 2026 года на российском рынке зафиксировано снижение средней стоимости новых электромобилей. Так, российские электрокары подешевели в среднем на 15 процентов, тогда как цены на китайские модели сократились примерно на 2 процента.