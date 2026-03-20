Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
13:36, 20 марта 2026Авто

Россия стремительно нарастила ввоз одного вида машин из Китая

РИА Новости: Россия втрое увеличила закупки китайских грузовиков
Марина Аверкина

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия стремительно нарастила объемы ввоза китайских грузовых автомобилей, следует из таможенной статистики КНР. В феврале поставки выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости.

Совокупная стоимость поставок достигла 60,7 миллиона долларов США. Этот показатель оказался в три раза выше не только прошлогоднего результата, но и января 2026 года.

По итогам февраля Россия поднялась на пятую строчку в рейтинге крупнейших импортеров китайских грузовиков. Больше техники приобрели только Индонезия (125,2 миллиона долларов), Австралия (97,4 миллиона), Мексика (76,7 миллиона) и Вьетнам (64 миллиона).

Ранее стало известно, что с начала 2026 года на российском рынке зафиксировано снижение средней стоимости новых электромобилей. Так, российские электрокары подешевели в среднем на 15 процентов, тогда как цены на китайские модели сократились примерно на 2 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok