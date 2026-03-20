В России резко подешевели новые отечественные электромобили

Автоэксперт Шкурыгин: Российские электромобили на 13 % выгоднее китайских

С начала 2026 года на российском рынке зафиксировано снижение средней стоимости новых электромобилей. Так, российские электрокары подешевели в среднем на 15 процентов, тогда как цены на китайские модели сократились примерно на 2 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщил коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин.

По мнению автоэксперта, ценовые изменения могли стать причиной резкого роста продаж «электричек» за первые два месяца текущего года. По данным аналитиков «Автостата», показатель на 23 процента превысил совокупные показатели января-февраля 2025 года. Дополнительным драйвером спроса стало улучшение условий автокредитования на фоне умеренного снижения ключевой ставки, а также влияние колебаний валютных курсов, считает Шкурыгин.

Количество предложений на платформе с января по февраль 2026 года выросло примерно на 33 процента. В феврале большая часть объявлений (91 процент) по продаже электромобилей пришлась на китайские марки. При этом доля российских электрокаров составила 9 процентов, увеличившись на 3 процента за месяц.

Самыми популярными автомобилями в этом сегменте являются две модели Evolute. Их лидерство во многом объясняется локализацией, что обеспечивает более низкую стоимость по сравнению с другими электрокарами благодаря государственной субсидии. Средняя стоимость Evolute i-Joy и Evolute i-Sky в феврале составила 3 и 3,7 миллиона рублей соответственно, а средний срок продажи — 15 дней и 31 день. В топ-3 также входит Geely EX5, средняя цена которой — 4,45 миллиона рублей. Модель в среднем продается за 31 день.

«При сохранении текущих условий доля электрокаров на рынке новых автомобилей в 2026 году, вероятно, останется в пределах 1 процента. В абсолютных значениях мы можем увидеть незначительный рост, но, скорее всего, он не превысит 5 процентов по сравнению с показателями текущего года. Рынок новых электрокаров продолжают сдерживать ограниченный выбор моделей и недостаточно развитая зарядная инфраструктура», — подытожил Шкурыгин.

