Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
19:31, 18 марта 2026

Жители одного российского региона начали активно скупать новые машины

Аналитик Целиков: Lada Granta и Tenet T7 стали самыми востребованными в Крыму
Марина Аверкина

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Продажи новых автомобилей в Крыму уверенно растут. Так, за два месяца 2026 года объем реализации достиг 1915 единиц, что на 11 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале пишет аналитик Сергей Целиков.

Лидерство на местном рынке удерживает отечественная Lada с долей 19,1 процента от общего объема. В десятку самых востребованных также попали Tenet (13,8 процента), Haval (10,9), Geely (4,9), а также Exeed, Jaecoo и Jetour (4,5 процента в каждом случае). Замыкают рейтинг Omoda (3,2), Changan (3,1) и Evolute (2,7).

Абсолютным лидером среди моделей стала Lada Granta, разошедшаяся тиражом в 156 экземпляров. Следом расположились Tenet T7 (131) и Haval Jolion (129).

Эксперт отметил особенность крымского авторынка — высокую долю электромобилей, которая составила 2,5 процента от всех продаж. Это заметно выше среднероссийских показателей. Доля подключаемых гибридов (4,7 процента) оказалась практически идентична общероссийскому уровню.

Аналитик напомнил, что по итогам 2025 года на учет крымчане поставили 12,6 тысячи новых легковых автомобилей, что оказалось на 6 процентов меньше результата 2024 года.

Ранее стало известно, что в России резко выросло количество проданных новых электромобилей. В январе и феврале было реализовано 1566 единиц «электричек», что на 23 процента превышает показатель годичной давности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok