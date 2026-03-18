Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
18:41, 18 марта 2026

В России резко подскочили продажи электромобилей

Марина Аверкина

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

За два первых месяца 2026 года в России резко выросло количество проданных новых электромобилей. По данным агентства «Автостат», в январе и феврале было реализовано 1566 единиц «электричек», что на 23 процента превышает показатель годичной давности.

Возглавил рейтинг марок в этом сегменте российский Evolute (543 единицы). Доля отечественной марки составила почти 35 процентов от всего рынка электрокаров. Следом за лидером расположились китайские бренды: Geely (200 единиц), Xiaomi (157), Zeekr (144), BYD (119). Преодолеть порог в 100 машин также удалось бренду Avatr.

Эксперты отмечают, что Zeekr и Avatr, сохраняя статут самых востребованных на российском рынке, ушли в минус, потеряв 69 и 8 процентов рынка соответственно. Остальные марки нарастили объемы. Отличилась Geely, продажи которой подскочили в 25 раз.

Самой востребованной моделью в России по-прежнему остается Evolute i-Joy. За два месяца текущего года было продано 455 таких, что составляет около 30 процентов от общего объема рынка. Следом идут Geely EX5 (183), Xiaomi YU7 (88), Evolute i-Sky (76). Замыкает пятерку самых популярных моделей прошлогодний лидер Zeekr 001 (72).

Ранее стало известно, что в России рухнули продажи китайского Changan. Рыночная доля компании сократилась до 2,8 процента. Год назад этот показатель находился на уровне 5,7 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok