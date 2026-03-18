В России резко подскочили продажи электромобилей

«Автостат»: В РФ рынок электромобилей вырос на 23 % за два месяца 2026 года

За два первых месяца 2026 года в России резко выросло количество проданных новых электромобилей. По данным агентства «Автостат», в январе и феврале было реализовано 1566 единиц «электричек», что на 23 процента превышает показатель годичной давности.

Возглавил рейтинг марок в этом сегменте российский Evolute (543 единицы). Доля отечественной марки составила почти 35 процентов от всего рынка электрокаров. Следом за лидером расположились китайские бренды: Geely (200 единиц), Xiaomi (157), Zeekr (144), BYD (119). Преодолеть порог в 100 машин также удалось бренду Avatr.

Эксперты отмечают, что Zeekr и Avatr, сохраняя статут самых востребованных на российском рынке, ушли в минус, потеряв 69 и 8 процентов рынка соответственно. Остальные марки нарастили объемы. Отличилась Geely, продажи которой подскочили в 25 раз.

Самой востребованной моделью в России по-прежнему остается Evolute i-Joy. За два месяца текущего года было продано 455 таких, что составляет около 30 процентов от общего объема рынка. Следом идут Geely EX5 (183), Xiaomi YU7 (88), Evolute i-Sky (76). Замыкает пятерку самых популярных моделей прошлогодний лидер Zeekr 001 (72).

Ранее стало известно, что в России рухнули продажи китайского Changan. Рыночная доля компании сократилась до 2,8 процента. Год назад этот показатель находился на уровне 5,7 процента.