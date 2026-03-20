Россияне описали перелет из Египта домой словами «выбросили как раздетых котят»

V1: Летевших из Египта в Волгоград рейсом Air Cairo высадили в Москве

Летевшие из Египта в Волгоград рейсом Air Cairo оказались в Москве.

Российские туристы рассказали источнику, что застряли в Домодедово после внеплановой посадки. Авиакомпания высадила отдыхавших в Шарм-эш-Шейхе волгоградцев в столице России из-за введенных в Гумраке ограничений на полеты, которые действовали всю ночь.

«Выбросили туристов в Москве, как раздетых котят. Нам сообщили, чтобы все добирались до Волгограда кто как может. Тут пассажиры и с маленькими детьми, и без денег», — такими словами описала перелет домой пассажирка.

Уточняется, что зарубежные авиакомпании не могут перевозить пассажиров внутри России.

Ранее россияне начали эвакуироваться с пляжей Египта. Как написало издание, соотечественники убежали с пляжей и территории возле бассейнов в Хургаде и на других курортах, расположенных неподалеку.