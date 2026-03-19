Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:52, 19 марта 2026

Россияне начали эвакуироваться с пляжей Египта

Shot: Россияне эвакуируются с пляжей в Хургаде из-за сильной песчаной бури
Алина Черненко

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Российские туристы начали эвакуироваться с пляжей в Египте из-за сильнейшей за несколько лет песчаной бури. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как пишет издание, соотечественники убежали с пляжей и территории возле бассейнов в Хургаде и на других курортах, расположенных неподалеку. По словам синоптиков, из-за бури, которая продлится около недели, зеленые территории отелей покроются песком.

Отдыхающих попросили не покидать номера и запретили им купаться в море. Все запланированные экскурсии были отменены. Туристы пытаются вернуть за них деньги.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали Египет главной альтернативой закрытым Объединенным Арабским Эмиратам на март и апрель. Соотечественники, которые ранее приобрели туры на Ближний Восток, перебронируют их на эту африканскую страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok