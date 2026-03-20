Шутка Трампа про Перл-Харбор вызвала ужас у японцев

NYT: Японцы ужаснулись после шутки Трампа о нападении японцев на Перл-Харбор

Японские политики и ученые ужаснулись, когда президент США Дональд Трамп вспомнил о нападении японцев на Перл-Харбор на встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Об этом передает газета The New York Times (NYT).

«Многие японские ученые, политики и комментаторы были в ужасе», — говорится в сообщении.

По информации издания, японцы сочли неуместным возвращение к болезненной теме периода Второй мировой войны. Граждане Японии также выразили недовольство премьер-министром страны, заявив, что ей не следовало молчать после слов Трампа. Кроме того, некоторые японцы забеспокоились, что подобные шутки могут негативно сказаться на отношениях между Токио и Вашингтоном.

Ранее Дональд Трамп ответил на вопрос о начале военной операции против Ирана, пошутив про атаку на Перл-Харбор. «Мы никому об этом не рассказывали, потому что хотели устроить сюрприз. А кто лучше Японии знает, что такое сюрприз? Почему вы не предупредили меня о Перл-Харборе?» – ответил он.