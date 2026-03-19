19:34, 19 марта 2026

Трамп ответил на вопрос о войне с Ираном шуткой про Перл-Харбор

Трамп ответил на вопрос о начале операции против Ирана шуткой про Перл-Харбор
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о начале военной операции против Ирана шуткой про атаку на Перл-Харбор. Его слова прозвучали в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, трансляцию ведет Белый дом.

Японские журналисты задали Трампу вопрос о том, почему Соединенные Штаты не проинформировали своих союзников о готовящейся операции против Ирана перед ее началом.

«Мы никому об этом не рассказывали, потому что хотели устроить сюрприз. А кто лучше Японии знает, что такое сюрприз? Почему вы не предупредили меня о Перл-Харборе?» — ответил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Иран ищет новых руководителей страны, поскольку прежних лидеров Исламской Республики «больше нет». Он добавил, что иранский флот и военно-воздушные силы также уничтожены.

