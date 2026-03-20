Швейцария вывела из-под санкций граждан России

Швейцария вывела из-под санкций семь граждан России, однако их имена остаются неизвестны. Об этом заявили в Госсекретариате экономики Швейцарии, передает агентство Reuters.

«[Из списка] были исключены семь физических лиц. Эти меры вступают в силу 20 марта 2026 года в 23:00 (21 марта 01:00 мск)», — отмечается в заявлении ведомства.

15 марта Европейский союз (ЕС) снял санкции с двух человек, находившихся в списке лиц, против которых вводились антироссийские меры. Названы имена исключенных из этого списка — дочь президента «Транснефти» Майя Токарева и бизнесмен из Нидерландов Нильс Троост.

Также 18 марта из-под антироссийских санкций США вывели три компании и трех физических лиц. Больше под рестрикции не подпадают гражданка России Евгения Тюрикова, которая также известна под фамилиями Смирнова и Дяткова, россиянин Борис Воронцов и гражданин Турции Берк Тюркен.