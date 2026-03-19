Солист «Иванушек International» отверг идею о переименовании группы

Григорьев-Апполонов: «Иванушки International» оставят себе название на латинице

Российская музыкальная группа «Иванушки International» не будет менять название, оставив его написание на латинице. Об этом в беседе с журналистами ТАСС рассказал солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов.

До этого народный артист России и продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко допускал, что они изменят название на фоне новых законов об использовании англицизмов. По его словам, группа откажется от слова International и зачеркнет его в своем логотипе.

«Просто Игорь Игоревич очень круто хайпанул. Прямо респект ему, очень вовремя, как раз на фоне борьбы с англицизмами», — заявил Григорьев-Апполонов. Он добавил, что во время начавшихся обсуждений музыканты были в отпуске.

Артист подчеркнул, что прежняя манера написания, ушедшая в народ, останется и будет всегда.

Ранее Игорь Матвиенко порассуждал о том, что группа будет делать на фоне новой тенденции с исключением заимствованных слов. Он оценил их использование, указав, что «англицизмы надоели».

В России с 1 марта ввели ограничения на использование иностранных слов. Запрет коснулся вывесок, указателей и табличек, которые теперь должны быть на русском языке. Та же ситуация сейчас и в рекламе.