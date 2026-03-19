23:58, 19 марта 2026

Солист «Иванушек International» отверг идею о переименовании группы

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российская музыкальная группа «Иванушки International» не будет менять название, оставив его написание на латинице. Об этом в беседе с журналистами ТАСС рассказал солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов.

До этого народный артист России и продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко допускал, что они изменят название на фоне новых законов об использовании англицизмов. По его словам, группа откажется от слова International и зачеркнет его в своем логотипе.

«Просто Игорь Игоревич очень круто хайпанул. Прямо респект ему, очень вовремя, как раз на фоне борьбы с англицизмами», — заявил Григорьев-Апполонов. Он добавил, что во время начавшихся обсуждений музыканты были в отпуске.

Артист подчеркнул, что прежняя манера написания, ушедшая в народ, останется и будет всегда.

Ранее Игорь Матвиенко порассуждал о том, что группа будет делать на фоне новой тенденции с исключением заимствованных слов. Он оценил их использование, указав, что «англицизмы надоели».

В России с 1 марта ввели ограничения на использование иностранных слов. Запрет коснулся вывесок, указателей и табличек, которые теперь должны быть на русском языке. Та же ситуация сейчас и в рекламе.

    Последние новости

    У США заканчиваются деньги на войну с Ираном. Какие проблемы в скором времени ожидают Трампа и как он может использовать Украину?

    Слух о верховном лидере Ирана опровергли

    Пожилым россиянам посоветовали работающие способы защититься от мошенников

    «Некоторые страны заигрались». Москва представила ответ на угрозы Запада «теневому флоту» России. В чем он заключается?

    В России назвали соучастников Украины

    Стали известны призовые лыжников Коростелева и Непряевой за участие в Кубке мира

    Летчица ВСУ вместо службы уехала сниматься в кулинарном шоу

    Солист «Иванушек International» отверг идею о переименовании группы

    В Госдуме оценили блокировку Венгрией и Словакией антироссийских санкций

    США обновили лицензию на операции с нефтью из России

    Все новости
