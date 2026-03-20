США отправили еще несколько военных кораблей на Ближний Восток

Jerusalem Post: Еще три военных корабля США направились на Ближний Восток

Еще три военных корабля США вышли из порта Сан-Диего и направились на Ближний Восток. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Военные ускоряют переброску личного состава и техники морской пехоты на Ближний Восток, включая развертывание кораблей», — заявил изданию американский чиновник.

По его словам, речь идет об авианосце USS Boxer и десантных кораблях USS Portland и USS Comstock. Вместе эти три корабля вмещают около 2500 морских пехотинцев и в общей сложности около 4000 человек обслуживающего персонала.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных чиновников США сообщила, что американские военные активизировали усилия по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, который с начала марта блокируют иранские силы.