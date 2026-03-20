Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:37, 20 марта 2026Мир

США отправили еще несколько военных кораблей на Ближний Восток

Jerusalem Post: Еще три военных корабля США направились на Ближний Восток
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Mike Blake / Reuters

Еще три военных корабля США вышли из порта Сан-Диего и направились на Ближний Восток. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Военные ускоряют переброску личного состава и техники морской пехоты на Ближний Восток, включая развертывание кораблей», — заявил изданию американский чиновник.

По его словам, речь идет об авианосце USS Boxer и десантных кораблях USS Portland и USS Comstock. Вместе эти три корабля вмещают около 2500 морских пехотинцев и в общей сложности около 4000 человек обслуживающего персонала.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных чиновников США сообщила, что американские военные активизировали усилия по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, который с начала марта блокируют иранские силы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok