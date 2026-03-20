США активизировали усилия для разблокировки Ормузского пролива

WSJ: США и союзники приступили к силовому снятию блокады с Ормузского пролива

Американские военные активизировали усилия по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, который с начала марта блокируют иранские силы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военных чиновников США.

По данным издания, Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским кораблям и вертолеты «Апач» для уничтожения опасных беспилотников. Операция направлена на снижение угрозы от катеров, мин и крылатых ракет Ирана.

В случае успеха США смогут провести через пролив свои боевые корабли и в дальнейшем обеспечить сопровождение гражданских судов, следующих в Персидский залив и обратно.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США не могут самостоятельно удерживать Ормузский пролив открытым. Он подчеркнул, что этот пролив имеет чрезвычайно важное значение, но у США нет возможности держать его открытым, а следовательно, в дальнейшем Иран будет занимать очень сильную позицию.