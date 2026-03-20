США активизировали усилия для разблокировки Ормузского пролива

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:23, 20 марта 2026Мир

WSJ: США и союзники приступили к силовому снятию блокады с Ормузского пролива
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американские военные активизировали усилия по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, который с начала марта блокируют иранские силы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военных чиновников США.

По данным издания, Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским кораблям и вертолеты «Апач» для уничтожения опасных беспилотников. Операция направлена на снижение угрозы от катеров, мин и крылатых ракет Ирана.

В случае успеха США смогут провести через пролив свои боевые корабли и в дальнейшем обеспечить сопровождение гражданских судов, следующих в Персидский залив и обратно.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США не могут самостоятельно удерживать Ормузский пролив открытым. Он подчеркнул, что этот пролив имеет чрезвычайно важное значение, но у США нет возможности держать его открытым, а следовательно, в дальнейшем Иран будет занимать очень сильную позицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok