В США указали на проблемы с Ормузским проливом

Миршаймер: США не могут самостоятельно удерживать Ормузский пролив открытым

США не могут самостоятельно удерживать Ормузский пролив открытым. На это указал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, сообщает Tasnim.

Он подчеркнул, что этот пролив имеет чрезвычайно важное значение, но у США нет возможности держать его открытым, а следовательно, в дальнейшем Иран будет занимать очень сильную позицию.

«Тот факт, что [президент Соединенных Штатов Дональд] Трамп попросил помощи для выполнения этой миссии, показывает, что военно-морские силы США, являющиеся самой мощной военно-морской силой в мире, не могут самостоятельно удерживать этот пролив открытым», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что несколько стран ведут переговоры с властями Ирана о безопасном проходе судов через Ормузский пролив. Минимум девять судов уже покинули пролив по «безопасному» коридору, который направляет их через территориальные воды Ирана.