В США указали на проблемы с Ормузским проливом

США не могут самостоятельно удерживать Ормузский пролив открытым. На это указал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, сообщает Tasnim.
Он подчеркнул, что этот пролив имеет чрезвычайно важное значение, но у США нет возможности держать его открытым, а следовательно, в дальнейшем Иран будет занимать очень сильную позицию.
«Тот факт, что [президент Соединенных Штатов Дональд] Трамп попросил помощи для выполнения этой миссии, показывает, что военно-морские силы США, являющиеся самой мощной военно-морской силой в мире, не могут самостоятельно удерживать этот пролив открытым», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что несколько стран ведут переговоры с властями Ирана о безопасном проходе судов через Ормузский пролив. Минимум девять судов уже покинули пролив по «безопасному» коридору, который направляет их через территориальные воды Ирана.