Стало известно о переговорах о проходе судов через Ормузский пролив

ТАСС: Ряд стран ведет переговоры с Ираном о проходе судов через Ормузский пролив

Несколько стран ведут переговоры с властями Ирана о безопасном проходе судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет аналитической компании Lloyd's List Intelligence.

Известно, что о проходе судов через Ормузский пролив ведут переговоры Индия, Ирак, Китай, Малайзия, Пакистан и другие страны. Минимум девять судов уже покинули пролив по «безопасному» коридору, который направляет их через территориальные воды Ирана. У острова Ларак военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и портовые власти визуально проверяют суда.

В документе также сообщается, что один из операторов танкеров, название которого не раскрывается, заплатил Тегерану два миллиона долларов за проход судна.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив.

