Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:48, 19 марта 2026

Стало известно о переговорах о проходе судов через Ормузский пролив

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Несколько стран ведут переговоры с властями Ирана о безопасном проходе судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет аналитической компании Lloyd's List Intelligence.

Известно, что о проходе судов через Ормузский пролив ведут переговоры Индия, Ирак, Китай, Малайзия, Пакистан и другие страны. Минимум девять судов уже покинули пролив по «безопасному» коридору, который направляет их через территориальные воды Ирана. У острова Ларак военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и портовые власти визуально проверяют суда.

В документе также сообщается, что один из операторов танкеров, название которого не раскрывается, заплатил Тегерану два миллиона долларов за проход судна.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok