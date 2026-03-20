США заподозрили власти Колумбии в связях с наркоторговцами

NYT: США начали расследовать связь президента Колумбии Петро с наркоторговцами

Прокуратура США начала расследовать связь президента Колумбии Густаво Петро с наркоторговцами. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times (NYT).

«По информации трех источников, знакомых с ситуацией, президент Колумбии Густаво Петро, ​​у которого сложились непростые отношения с президентом [американским лидером Дональдом Трампом], находится под следствием как минимум двух федеральных прокуратур США», — указывает издание.

По словам собеседников NYT, к расследованию также подключились агенты Управления по борьбе с наркотиками и Службы расследований внутренней безопасности.

