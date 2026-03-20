Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:41, 20 марта 2026Мир

США заподозрили власти Колумбии в связях с наркоторговцами

NYT: США начали расследовать связь президента Колумбии Петро с наркоторговцами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Прокуратура США начала расследовать связь президента Колумбии Густаво Петро с наркоторговцами. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times (NYT).

«По информации трех источников, знакомых с ситуацией, президент Колумбии Густаво Петро, ​​у которого сложились непростые отношения с президентом [американским лидером Дональдом Трампом], находится под следствием как минимум двух федеральных прокуратур США», — указывает издание.

По словам собеседников NYT, к расследованию также подключились агенты Управления по борьбе с наркотиками и Службы расследований внутренней безопасности.

4 января госсекретарь США Марко Рубио объяснил вторжение в Венесуэлу борьбой с наркоторговцами. Дипломат назвал произошедшее операцией правоохранительных органов, отметив, что это не вторжение и не оккупация. Он также пообещал, что задержания танкеров с венесуэльской нефтью продолжатся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok