Стало известно о планах Трампа отправить войска в Иран

Reuters: Администрация Трампа рассматривает возможность отправки войск в Иран

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч своих военнослужащих, чтобы усилить операцию на Ближнем Востоке. Войска США готовятся к вероятным дальнейшим шагам против Тегерана, сообщил американский чиновник и другие источники в беседе с агентством Reuters.

Как уточняется, отправка войск может предоставить главе Белого дома дополнительные возможности при рассмотрении вопроса о расширении американо-израильской операции, так как она идет уже третью неделю. «Эти варианты включают обеспечение безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив , что, по словам источников, будет осуществлено в основном с помощью военно-воздушных и военно-морских сил», — пишет издание.

Обеспечение безопасности пролива может также говорить о сигнале для размещения американской армии на иранском побережье, говорят эксперты.

По данным агентства, администрация президента США также проговаривала варианты отправки сухопутных войск на остров Харг, являющийся центром иранского экспорта нефти. Впрочем, собеседники журналистов из истеблишмента понимают риски, на которые может пойти руководство Вашингтона.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не намерен направлять войска для сухопутной операции в Иране. «Я никуда не направляю войска. А если бы и направлял, то уж точно не стал бы вам об этом рассказывать», — сказал он журналистам.