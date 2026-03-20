Суд решил судьбу вымогавшего 15 тысяч долларов у политика российского медиаменеджера

В Петербурге главу ООО «Глагол» Гладышева осудили на 7,5 года за вымогательство

В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд приговорил российского медиаменеджера, главу ООО «Глагол» Александра Гладышева к 7,5 года лишения свободы за вымогательство 15 тысяч долларов у российского политика — бывшего кандидата в губернаторы города Марии Михайловой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное организованной группой»). Своей вины он не признал. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, он на два года лишен права администрировать сайты в интернете и делать на них информационные публикации. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны на 100 тысяч рублей.

Как установил суд, Гладышев действовал не один. Его предполагаемый соучастник — главный редактор портала «Конкретно.ру» Кирилл Метелев. ФСБ задержала обоих в июле 2024 года. Сейчас Метелев находится в зоне специальной военной операции, из-за чего производство по его уголовному делу приостановлено.

Ранее сообщалось, что Метелев с соучастниками требовал с кандидата деньги за нераспространение компромата на различных ресурсах. Вымогатели требовали у Михайловой десять тысяч долларов. В конце июля она решила снять свою кандидатуру с выборов.