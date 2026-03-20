Темпы таяния снега в Москве оценили

21:53, 20 марта 2026

Синоптик Макарова: Снег в Москве в 20-х числах марта станет таять быстрее
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Снег в Москве тает примерно на один-два сантиметра в день, однако в 20-х числах марта он начнет исчезать с улиц города быстрее из-за осадков. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По информации синоптика, высота сугробов в среду, 18 марта, составляла 29 сантиметров, а в четверг, 19 марта, показатель уменьшился до 27 сантиметров. «Если за последние три дня тает на три сантиметра, то тает в среднем по одному-два сантиметра в день», — сказала она.

Макарова уточнила, что в 20-х числах марта скорость таяния снега может увеличиться, поскольку в ближайший вторник, 24 марта, ожидается небольшой дождь. Между тем, добавила она, точно предсказать, когда сугробы полностью растают, невозможно.

«Это непростая арифметика, более сложная зависимость, потому что здесь идет еще какое-то уплотнение снега, его оседание, безусловно, погода влияет. Ну и минус ночью у нас пока сохраняется. Днем температура положительная, но ночью еще минус», — пояснила специалист.

Ранее Марина Макарова заявила, что в предстоящие выходные столбики термометров покажут 10-13 градусов тепла.

