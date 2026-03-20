Москвичам рассказали о погоде на выходных

14:36, 20 марта 2026

Синоптик Макарова: В выходные в Москве будет 10-13 градусов тепла
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В предстоящие выходные в Москве будет по-весеннему тепло. О погоде на выходных жителям столицы рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По информации синоптика, в дневные часы столбики термометров покажут плюс 10-13 градусов. «Днем в субботу в Москве плюс 10-12, а в воскресенье — плюс 11-13», — уточнила Макарова. Что касается ночных температур, они окажутся довольно низкими и в ближайшие три ночи будут опускаться вплоть до минус шести градусов.

Специалист отметила, что погода в понедельник, 23 марта, будет похожа на ту, что прогнозируется в субботу и воскресенье — днем воздух прогреется до 11-13 градусов тепла. Между тем во вторник ожидаются осадки и небольшое похолодание до плюс 6-11 градусов, добавила она.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что аномально теплая погода в столице сохранится до конца марта.

