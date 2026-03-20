Бывший СССР
09:25, 20 марта 2026

Цели массированной ночной атаки на Украину назвали

RusVesna: ВС РФ били по целям ВСУ в шести регионах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска в ходе массированной ночной атаки били по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в шести регионах. Цели ударов в Telegram назвал проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Ночью [дроны] "Герань" били по целям в Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Одесской области удары наносились по портовой инфраструктуре Ильичевска.

Ранее Одесса оказалась под угрозой лишения питьевой воды из-за загрязнения Днестра. По сообщению Минэкономики Украины, масляная пленка возникла после атаки на Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию 7 марта.

