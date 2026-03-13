Минэкономики Украины: Одесса может остаться без воды из-за загрязнения Днестра

Одесса оказалась под угрозой лишения питьевой воды из-за загрязнения Днестра, об этом сообщили в Минэкономики Украины.

Отмечается, что масляная пленка возникла после атаки на Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) 7 марта, нефтепродукты спустились по течению реки и уже дошли до Молдовы.

В ведомстве отметили, что концентрация загрязнения превышает норму в 2,5 раза, поэтому больницам советуют сделать запас воды на 72 часа.

Ранее правительство Молдавии сообщило, что Украина поставила под угрозу главный источник питьевой воды, реку Днестр. В нее третий день подряд попадает нефть из соседней страны, отметили власти.