У организатора подрывов мостов и крушения поездов в России обнаружили три фамилии

СК: Организатора терактов в трех регионах РФ заочно осудили на 29 лет

Российский суд вынес заочный приговор одному из организаторов терактов в Белгородской, Брянской и Калужской областях, где в 2023 году произошла серия подрывов мостов, железнодорожных путей и атака дронов на военные объекты. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Заочно осужден к 29 годам лишения свободы Дмитрий Антонюк, также носивший фамилии Прокопьев и Дорин. Он признан виновным в причастности к пяти терактам на территории трех российских регионов.



Следствие и суд установили, что мужчина действовал в интересах украинской спецслужбы. Он завербовал граждан России Дмитрия и Татьяну Туриевых, а также Максима Косяченко (все трое внесены в РФ в перечень террористов), которые по его поручению покупали и отправляли на Украину средства мобильной связи, используемые диверсантами для двух подрывов на железной дороге в Брянской области в мае 2023 года и в Белгородской области в июне 2023 года, когда произошло крушение поезда. Также Антонюк организовал с помощью сообщников минирование транспортной инфраструктуры в Белгородской области в июне 2023 года и атаку с применением БПЛА на объект Минобороны в Калужской области в августе 2023 года.

Супруги Туриевы и Косяченко уже осуждены на длительные сроки по приговору 2-го Западного окружного военного суда. Все трое обвинения отвергли.