В Еврокомиссии сделали заявление об импорте СПГ из России

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС продолжит переход на экологически чистую энергию

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА Новости.

Так она ответила на вопрос об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из России на фоне стремительного роста цен на газ на мировых рынках.

Ранее сообщалось, что отказ стран Евросоюза от закупок российского СПГ привел к значительному увеличению расходов в энергоемких отраслях промышленности на территории всей Европы. Как писало агентство Bloomberg, из-за отказа от российского СПГ европейские компании столкнулись с ситуацией, когда «речь идет уже не о рентабельности или сокращении инвестиций, а о выживании».