Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:09, 20 марта 2026Россия

В российском городе полицию вызывали в крематорий из-за конфликта священников

В Петербурге полицию дважды вызывали в крематорий из-за конфликта священников
Майя Назарова

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полицию дважды вызывали в крематорий из-за конфликта священников. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, близкие усопшего пригласили для отпевания из церкви при Александровской больнице отца Алексия. Однако служители ритуального благочиния в городском крематории вместе с людьми в спортивных костюмах пытались не допустить его. Они показывали церковный приказ, запрещающий ему проводить церемонии. Тем не менее отпевание состоялось, а дебоширов забрали в полицию.

В крематории пояснили, что священники парголовского прихода арендуют помещения, но стали приходить с частными охранниками, навязывать услуги. При этом они часто просят с родственников усопших крупные суммы примерно за пять минут работы. Директор крематория подчеркнул, что родственники имеют право приглашать любого священника.

В комитете по промышленности, которому подведомственна ритуальная сфера, назвали происходящее недопустимым для государственного учреждения, там также обратились в митрополию — к отцу Сергию Куксевичу.

Ранее сообщалось, что в Шарыпово Красноярского края священник Павел Фролов, настоятель городского Троицкого собора, догнал и наказал пьяного вандала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан выдвинул требование к ЕС по кредиту Украине

    Российская девятиклассница продавала интимные видео и оказалась в реанимации

    Один из крупных запасов нефти стал быстро таять

    Внимательность тренера спасла любителю спорта жизнь

    В Госдуме предложили штрафовать за травлю решивших сделать аборт россиянок

    Александра Бортич снялась без макияжа в постели

    Москвичка выиграла миллионы рублей благодаря лавровому листу

    В России стартовали продажи нового кроссовера Belgee

    Политолог оценил вероятность раскола между США и Израилем

    Россиянка пойдет под суд за перевод денег пять лет назад

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok