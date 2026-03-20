В российском городе полицию вызывали в крематорий из-за конфликта священников

В Петербурге полицию дважды вызывали в крематорий из-за конфликта священников

В Санкт-Петербурге полицию дважды вызывали в крематорий из-за конфликта священников. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, близкие усопшего пригласили для отпевания из церкви при Александровской больнице отца Алексия. Однако служители ритуального благочиния в городском крематории вместе с людьми в спортивных костюмах пытались не допустить его. Они показывали церковный приказ, запрещающий ему проводить церемонии. Тем не менее отпевание состоялось, а дебоширов забрали в полицию.

В крематории пояснили, что священники парголовского прихода арендуют помещения, но стали приходить с частными охранниками, навязывать услуги. При этом они часто просят с родственников усопших крупные суммы примерно за пять минут работы. Директор крематория подчеркнул, что родственники имеют право приглашать любого священника.

В комитете по промышленности, которому подведомственна ритуальная сфера, назвали происходящее недопустимым для государственного учреждения, там также обратились в митрополию — к отцу Сергию Куксевичу.

