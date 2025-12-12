Реклама

14:05, 12 декабря 2025Россия

Священник погнался за россиянином, настиг его и наказал у кладбища

В Красноярском крае священник Фролов догнал и наказал пьяного вандала
Марк Леонов
Кадр: Telegram-канал Kras Mash

В Шарыпово Красноярского края священник Павел Фролов, настоятель городского Троицкого собора, догнал и наказал пьяного вандала. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации издания священнослужитель узнал, что мужчина устроил погром — нанес повреждения припаркованным у храма автомобилям. Протоиерей Фролов погнался за хулиганом и настиг его у местного кладбища. Священнослужителю не пришлось применять физическую силу — пьяный мужчина упал сам и не смог скрыться.

Как утверждает священник, мужчина нес бред и пытался призвать на помощь неких «воинов». В итоге Фролов наказал россиянина — передал его полиции.

Ранее в Госдуме задумались о защите россиян от представителей Русской православной церкви.

