Священник погнался за россиянином, настиг его и наказал у кладбища

В Красноярском крае священник Фролов догнал и наказал пьяного вандала

В Шарыпово Красноярского края священник Павел Фролов, настоятель городского Троицкого собора, догнал и наказал пьяного вандала. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации издания священнослужитель узнал, что мужчина устроил погром — нанес повреждения припаркованным у храма автомобилям. Протоиерей Фролов погнался за хулиганом и настиг его у местного кладбища. Священнослужителю не пришлось применять физическую силу — пьяный мужчина упал сам и не смог скрыться.

Как утверждает священник, мужчина нес бред и пытался призвать на помощь неких «воинов». В итоге Фролов наказал россиянина — передал его полиции.

Ранее в Госдуме задумались о защите россиян от представителей Русской православной церкви.