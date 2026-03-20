В российском регионе двое насмерть отравились угарным газом

В Дагестане два человека насмерть отравились угарным газом в жилом доме

В селе Дарваг в Дагестане два человека насмерть отравились угарным газом в жилом доме. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, пояснил, что в российском регионе причиной утечки стал вышедший из строя клапан на газовом котле.

До этого сообщалось, что в подмосковном Дзержинском семья с младенцем насмерть отравилась газом в квартире жилого дома на улице Спортивной. Удалось установить, что тогда супруги не выключили плиту на кухне. Не удалось спасти 41-летнего главу семейства, его 40-летнюю жену и их новорожденного сына. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, подчеркнули в подмосковной прокуратуре.

Еще раньше семь человек насмерть отравились газом в доме в Пензенской области.