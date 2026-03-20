В российском регионе двое насмерть отравились угарным газом

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 20 марта 2026Россия

В Дагестане два человека насмерть отравились угарным газом в жилом доме
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В селе Дарваг в Дагестане два человека насмерть отравились угарным газом в жилом доме. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, пояснил, что в российском регионе причиной утечки стал вышедший из строя клапан на газовом котле.

До этого сообщалось, что в подмосковном Дзержинском семья с младенцем насмерть отравилась газом в квартире жилого дома на улице Спортивной. Удалось установить, что тогда супруги не выключили плиту на кухне. Не удалось спасти 41-летнего главу семейства, его 40-летнюю жену и их новорожденного сына. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, подчеркнули в подмосковной прокуратуре.

Еще раньше семь человек насмерть отравились газом в доме в Пензенской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скончался почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины

    Голливудский фильм российского режиссера получил первые оценки

    В Госдуме захотели дать Минобороны право на получение вида данных о россиянах

    ЕС оказался на грани перехода к краткосрочной помощи Украине

    Овечкин высказался о продлении контракта с «Вашингтоном»

    Врач назвала способ отличить аллергию от ОРВИ в период цветения деревьев

    В российском городе мать и бабушка ребенка избили врача-педиатра и взяли его в заложники

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    Назван срок задержки кредита для Украины Венгрией

    Банк России высказался о связи решений по ставке с возможными бюджетными изменениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok