Владельцев питомцев предупредили о скрытой опасности весной

Ветврач Фроленко: Владельцы питомцев несерьезно относятся к весенней талой воде

Подушечки лап питомцев — самая уязвимая часть, которая может серьезно пострадать из-за талой воды весной, обратила внимание ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Многие владельцы ошибочно полагают, что талая вода безопаснее луж. На самом деле весной она представляет собой агрессивную химическую смесь. В крупных городах снег за зиму накапливает огромное количество реагентов, технической соли, автомобильных масел и тяжелых металлов. Когда всё это начинает таять, на дорогах и тротуарах образуется настоящий "коктейль", который может серьезно навредить здоровью питомцев», – отметила Фроленко.

Эксперт отметила. что если на улице нет видимых кристаллов соли, она уже растворилась в воде, а при длительном контакте с такой средой происходит химическое воздействие на кожу. В результате лапы становятся чувствительными, появляются трещины, покраснения и мокнущие экземы, добавила ветеринар.

После каждого возвращения домой внимательно осматривайте лапы, особенно межпальцевые промежутки, на предмет трещин, порезов или покраснений Елена Фроленко ветеринар

«Особая опасность — микротравмы. В талой воде нередко встречаются мелкие острые предметы: осколки стекла, куски льда с острыми краями, обломки веток. Из-за сниженной чувствительности после реагентов питомец может не сразу заметить порез, а грязная вода вызовет воспаление», – предупредила Фроленко.

Эксперт посоветовала использовать для выгула специальную обувь для лап или хотя бы смазывать подушечки специальным воском. Также необходимо осматривать лапы на предмет повреждений, и в случае обнаружения обработать их антисептиком или обратиться в ветеринарную клинику, указала она. Также она предупредила, что нельзя позволять собаке пить из луж – это может вызвать серьезные проблемы с ЖКТ.

