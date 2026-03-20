07:31, 21 марта 2026

Владельцев питомцев предупредили о скрытой опасности весной

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Подушечки лап питомцев — самая уязвимая часть, которая может серьезно пострадать из-за талой воды весной, обратила внимание ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Многие владельцы ошибочно полагают, что талая вода безопаснее луж. На самом деле весной она представляет собой агрессивную химическую смесь. В крупных городах снег за зиму накапливает огромное количество реагентов, технической соли, автомобильных масел и тяжелых металлов. Когда всё это начинает таять, на дорогах и тротуарах образуется настоящий "коктейль", который может серьезно навредить здоровью питомцев», – отметила Фроленко.

Эксперт отметила. что если на улице нет видимых кристаллов соли, она уже растворилась в воде, а при длительном контакте с такой средой происходит химическое воздействие на кожу. В результате лапы становятся чувствительными, появляются трещины, покраснения и мокнущие экземы, добавила ветеринар.

После каждого возвращения домой внимательно осматривайте лапы, особенно межпальцевые промежутки, на предмет трещин, порезов или покраснений

Елена Фроленковетеринар

«Особая опасность — микротравмы. В талой воде нередко встречаются мелкие острые предметы: осколки стекла, куски льда с острыми краями, обломки веток. Из-за сниженной чувствительности после реагентов питомец может не сразу заметить порез, а грязная вода вызовет воспаление», – предупредила Фроленко.

Эксперт посоветовала использовать для выгула специальную обувь для лап или хотя бы смазывать подушечки специальным воском. Также необходимо осматривать лапы на предмет повреждений, и в случае обнаружения обработать их антисептиком или обратиться в ветеринарную клинику, указала она. Также она предупредила, что нельзя позволять собаке пить из луж – это может вызвать серьезные проблемы с ЖКТ.

Ранее ветеринар Шеляков рассказал о том, как защитить домашних животных от вредителей. Он напомнил, что при отсутствии своевременной медицинской помощи возможен летальный исход.

    Последние новости

    «Что происходит с русским миром?» Толпа напала на прихожан синагоги в центре Москвы. Драку связали с войной в Иране

    США вскрыли стратегический резерв нефти

    В МЧС предупредили о сильном тумане в Московской области

    Экс-премьер Украины оценил влияние «бусификации» на пополнение ВСУ

    На Западе заявили о шатком положении Зеленского

    Билан раскрыл причину отсутствия новых песен

    США назвали пять стран основными государственными угрозами

    Названо возможное место начала наземной операции США против Ирана

    В России рассказали о прощании Зеленского с Донбассом

    Эксперт оценил способность Ирана защищаться от атак США и Израиля

    Все новости
