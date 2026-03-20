Зеленский высказался о «дроновом соглашении» с США

Зеленский: Киев готов подписать соглашение о БПЛА с США при готовности Трампа

Украина готова подписать соглашение о БПЛА с США при готовности президента Дональда Трампа. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Новости.Live».

По его словам, соглашение предусматривает продажу Украиной различных типов БПЛА США в обмен на обмен технологиями и опытом. Подобная работа, по словам Зеленского, идет с лидерами стран Ближнего Востока.

Ранее Зеленский поручил главе Совета по национальной безопасности и обороне Рустему Умерову проанализировать инициативы по Ормузскому проливу и безопасности в нем.