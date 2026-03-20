14:24, 20 марта 2026

Зеленский дал поручение по Ормузскому проливу

Зеленский поручил Умерову проанализировать инициативы по Ормузскому проливу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Совета по национальной безопасности и обороне Рустему Умерову проанализировать инициативы по Ормузскому проливу и безопасности в нем. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Поручил Рустему Умерову привлечь МИД Украины и наших военных для оценки имеющихся международных инициатив по Ормузскому проливу и реальной готовности стран мира участвовать», — написал Зеленский.

По его словам, цель миссии — восстановление безопасности в проливе. Зеленский заявил, что ожидает в ближайшее время результатов от Умерова.

Ранее Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Европа и США оказывают недостаточное давление на Россию. По его словам, 20-й пакет санкций Евросоюза против России зашел в тупик, подчеркнув, что объединение «могло бы продолжать давление» на Москву в целях мирного урегулирования конфликта.

