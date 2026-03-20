Жителям пригорода Петербурга предложили пожить в антидепрессивных домах

В Ленобласти построят ЖК для снижения стресса и получения витамина D

В Ленинградской области планируют построить «антидепрессивный» жилой комплекс (ЖК) «Борский. Лесные кварталы в Янино». Архитектура проекта призвана бороться с главными проблемами жителей Северо-Западного региона: стрессом и недостатком солнечного света, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе застройщика ССК.

Проект будет построен в городском поселке Янино Ленинградской области и будет включать 18 домов среднеэтажной застройки от 5 до 8 этажей. Помимо жилья, построят три детских сада и школу.

Кровля и остекленение домов спроектируют так, что жильцы будут получать повышенное количество солнечного света. Это поможет повысить выработку серотонина и восполнить дефицитов витаминов группы D, характерных для северных широт. Минималистичная скандинавская архитектура с чистыми линиями и отсутствием лишних деталей на фасаде будет способствовать когнитивной разгрузке и снижению уровня кортизола. Материалы под дерево и натуральный камень призваны вызвать чувство защищенности и безопасности у жителей. Также проект призван воплотить в себе атмосферу загородных отелей и баз отдыха.

Ранее в Госдуме предложили окрасить фасады хрущевок в яркие, позитивные цвета для повышения настроения у их жителей.