Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:05, 21 марта 2026

БРИКС призвали к независимой роли в конфликте на Ближнем Востоке

Пезешкиан призвал БРИКС играть независимую роль в конфликте на Ближнем Востоке
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал БРИКС сыграть независимую роль в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявили в иранском посольстве в Индии по итогам переговоров Пезешкиана и индийского премьера Нарендры Моди, пишет ТАСС.

«Ссылаясь на текущее председательство Индии в БРИКС, Пезешкиан призвал группу играть независимую роль в прекращении агрессии против Ирана и в обеспечении регионального и международного мира и стабильности», — сообщили представители посольства.

Кроме того, президент Ирана предложил организовать в регионе структуру безопасности из стран Ближнего Востока, которая отвечала бы за обеспечение мира и стабильности.

Ранее сообщалось о попытках США и Израиля найти Моджтабу Хаменеи. В ЦРУ и «Моссаде» предполагают, что Хаменеи может быть жив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok