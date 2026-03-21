19:09, 21 марта 2026Мир

Стало известно о попытках США и Израиля найти Моджтабу Хаменеи

ЦРУ и «Моссад» пытаются раскрыть «тайну» Моджтабы Хаменеи
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Спецслужбы США и Израиля пытаются обнаружить местонахождение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. О расследовании ЦРУ и «Моссада» пишет Axios.

США и Израиль предполагают, что Хаменеи может быть жив. Так, согласно разведданным Вашингтона, есть доказательства попыток нескольких иранских чиновников устроить встречу с верховным лидером, однако все они оказались безуспешными.

Вопрос о «тайне» отсутствия Моджтабы Хаменеи неоднократно поднимался на совещаниях разведки США. Специалисты по нацбезопасности по сей день пытаются выяснить, кто на самом деле отдает приказы военным Ирана, если их официального лидера с момента его назначения так никто и не видел.

Ранее опубликовали обращение верховного лидер Ирана Моджтабы Хаменеи. Он заявил, что США и Израиль проводят психологические операции против Ирана.

    Последние новости

    Стало известно о состоянии троих пострадавших после ракетной атаки ВСУ на Брянск

    Во Франции создали петицию об отмене антироссийских санкций

    Evolute поднял цены на доступный кроссовер в России

    Стало известно о попытках США и Израиля найти Моджтабу Хаменеи

    Эксперт назвал целью США в войне с Ираном захват ресурсов

    Стало известно об эвакуации детей из Славянска «в никуда»

    Водитель электровелосипеда сбил ребенка на самокате в Москве

    Премьер Словакии предупредил ЕС о пустых заправках из-за отказа от российской нефти

    Петросян и Гуменник выиграли программу на Кубке Первого канала

    Появились фото 41-летней Скарлетт Йоханссон без макияжа

    Все новости
