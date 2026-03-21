Стало известно о попытках США и Израиля найти Моджтабу Хаменеи

ЦРУ и «Моссад» пытаются раскрыть «тайну» Моджтабы Хаменеи

Спецслужбы США и Израиля пытаются обнаружить местонахождение нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. О расследовании ЦРУ и «Моссада» пишет Axios.

США и Израиль предполагают, что Хаменеи может быть жив. Так, согласно разведданным Вашингтона, есть доказательства попыток нескольких иранских чиновников устроить встречу с верховным лидером, однако все они оказались безуспешными.

Вопрос о «тайне» отсутствия Моджтабы Хаменеи неоднократно поднимался на совещаниях разведки США. Специалисты по нацбезопасности по сей день пытаются выяснить, кто на самом деле отдает приказы военным Ирана, если их официального лидера с момента его назначения так никто и не видел.

Ранее опубликовали обращение верховного лидер Ирана Моджтабы Хаменеи. Он заявил, что США и Израиль проводят психологические операции против Ирана.