21:31, 21 марта 2026Мир

Иран атаковал город с главным ядерным объектом Израиля

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Иран попытался атаковать город Димона на юге Израиля, где находится главный ядерный объект страны. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Зафиксировано падение обломков в результате перехвата ракеты. Момент падения сняли на видео очевидцы. На месте возник пожар. Пострадало около 20 человек, в том числе 10-летний ребенок получил осколочные ранения средней тяжести.

Телеканал Al Araby заявил о том, что одна из ракет попала в здание и опубликовал кадры возгорания. Канал также сообщил о серии ударов республики в направлении пустыни Негев, где расположен Центр ядерных исследований.

Al Araby со ссылкой на государственное телевидение Ирана также отметил, что атака на Димону стала ответом на удар по объекту в Натанзе.

США и Израиль нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе 21 марта. Иранская сторона сообщила, что радиоактивных утечек в результате атаки не произошло и угроза для населения прилегающих к этому месту районов отсутствует.

    Последние новости

    БРИКС призвали к независимой роли в конфликте на Ближнем Востоке

    Зеленский прокомментировал встречу украинской делегации с Уиткоффом и Кушнером в США

    США начали обсуждать переговоры с Ираном

    К берегам Турции выбросило морской беспилотник американского производства

    Лавров потребовал от США уважения к российским интересам

    В России предложили европейцам вспоминать руководство ЕС на заправках

    Новичок РПЛ разгромил худшую команду чемпионата и вышел на третье место

    В США призвали не списывать Иран со счетов

    Зеленский рассказал о переговорах по урегулированию с США

    В Британии отказались признать участие в операции против Ирана

    Все новости
