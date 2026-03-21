Иран атаковал город с главным ядерным объектом Израиля

В Димоне на юге Израиля падение обломков иранской ракеты сняли на видео

Иран попытался атаковать город Димона на юге Израиля, где находится главный ядерный объект страны. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Зафиксировано падение обломков в результате перехвата ракеты. Момент падения сняли на видео очевидцы. На месте возник пожар. Пострадало около 20 человек, в том числе 10-летний ребенок получил осколочные ранения средней тяжести.

Телеканал Al Araby заявил о том, что одна из ракет попала в здание и опубликовал кадры возгорания. Канал также сообщил о серии ударов республики в направлении пустыни Негев, где расположен Центр ядерных исследований.

Al Araby со ссылкой на государственное телевидение Ирана также отметил, что атака на Димону стала ответом на удар по объекту в Натанзе.

США и Израиль нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе 21 марта. Иранская сторона сообщила, что радиоактивных утечек в результате атаки не произошло и угроза для населения прилегающих к этому месту районов отсутствует.