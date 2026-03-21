16:21, 21 марта 2026Мир

Лавров раскритиковал подход США к переговорам по Ближнему Востоку

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

На Ближнем Востоке не сработает подход, при котором одна из сторон переговоров пытается «рубить с плеча» и настаивать на скорейшем принятии ее условий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«На Ближнем Востоке подход "рубить с плеча" в духе: "Я тут предложил — давайте соглашайтесь, пока не поздно" — никогда не сработает», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что для продуктивных переговоров важно очень хорошо ориентироваться в предмете, особенно если речь заходит о глубинных проблемах с десятилетней, а иногда и столетней историей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили Иран, и отказался объявлять перемирие. «Вы не объявляете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону», — добавил американский лидер.

    Последние новости

    В офисе Орбана сравнили силы России и Украины

    Сийярто назвал срок снятия нефтяной блокады Венгрии

    Единственному призеру ОИ от России дали визу за день до старта международного турнира

    Стало известно о жертвах удара ВСУ по российскому региону

    В ударе Ирана по американо-британской базе увидели мощный сигнал

    Мужчина спас бездомного котенка и чуть не лишился жизни

    Мощности армий Ирана и Израиля с США сравнили

    КСИР заявил об уничтожении израильского F-16 в небе над Ираном

    В МИД России осудили атаку на ядерный объект в Иране

    На Западе удивились изменениям в поведении Зеленского

    Все новости
