Лавров раскритиковал подход США к переговорам по Ближнему Востоку

Лавров: Подход «рубить с плеча» не сработает на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке не сработает подход, при котором одна из сторон переговоров пытается «рубить с плеча» и настаивать на скорейшем принятии ее условий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«На Ближнем Востоке подход "рубить с плеча" в духе: "Я тут предложил — давайте соглашайтесь, пока не поздно" — никогда не сработает», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что для продуктивных переговоров важно очень хорошо ориентироваться в предмете, особенно если речь заходит о глубинных проблемах с десятилетней, а иногда и столетней историей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили Иран, и отказался объявлять перемирие. «Вы не объявляете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону», — добавил американский лидер.