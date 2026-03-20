23:18, 20 марта 2026Мир

Трамп заявил о победе над Ираном

Трамп заявил, что США уже победили Иран
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили Иран. Выступление американского лидера транслировал канал Sky news.

«Я думаю, мы победили в войне с Ираном. Я не хочу объявлять перемирие. Вы не объявляете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону», — заявил Трамп.

17 марта Трамп заявил о скором окончании конфликта в Иране. По его словам, «долго ждать не придется». Он допустил, что боевые действия могут быть завершены уже на этой неделе, но при этом усомнился в том, что это произойдет.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

    Минпромторг предложил начать ставить отметки на запчасти для машин

    Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях

    На Западе подсчитали прибыль России от конфликта на Ближнем Востоке

    Трамп заявил о победе над Ираном

    Лыжник Коростелев заявил о непонимании Большунова

    Сотрудник ТЦК напал на женщин и попал на видео

    Трамп заявил о возможности дожить до 200 лет

    Evolute поднял цены на одну машину в России

    Американский подполковник в отставке сделал неожиданное заявление об Иране

    Все новости
