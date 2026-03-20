Трамп заявил о победе над Ираном

Трамп заявил, что США уже победили Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили Иран. Выступление американского лидера транслировал канал Sky news.

«Я думаю, мы победили в войне с Ираном. Я не хочу объявлять перемирие. Вы не объявляете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону», — заявил Трамп.

17 марта Трамп заявил о скором окончании конфликта в Иране. По его словам, «долго ждать не придется». Он допустил, что боевые действия могут быть завершены уже на этой неделе, но при этом усомнился в том, что это произойдет.