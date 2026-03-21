Spectator: Положение Зеленского подорвано после соцопросов среди украинцев

Положение президента Украины Владимира Зеленского оказалось подорвано после публикации результатов социологического опроса на Украине, который зафиксировал абсолютное несогласие населения с позицией главы по территориальному вопросу. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

Как указывается в материале, проведенный на прошлой неделе опрос показал, что 61 процент украинцев согласились бы на обмен территории на мир с Россией. «Это подрывает и без того шаткое положение Зеленского, который настаивает на необходимости продолжения борьбы Украины и отказывается уступать россиянам какую-либо территорию», — отмечает издание.

По словам автора статьи, ситуация для Киева усугубляется массовой потерей партнеров и спонсоров. Если ранее Зеленскому удавалось продвигать свой курс в том числе через финансовые потоки, то теперь перед ним стоит вопрос выживания, подчеркивается в материале.

Ранее Киевский международный институт социологии провел опрос, «как долго украинцы готовы терпеть войну». Каждый третий согласился отказаться от Донецкой области ради мира.