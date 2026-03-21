14:57, 21 марта 2026

Названа причина перевода обучившихся в Испании «дронщиков» ВСУ в штурмовики

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Военнослужащие подразделений БПЛА 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) после обучения в Испании стали штурмовиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Дронщики» проходили подготовку на базе академии сухопутных войск Вооруженных сил Испании в городе Толедо. Однако по причине больших потерь в украинских подразделениях на запорожском тактическом направлении командование ВСУ приняло решение о переводе военнослужащих в штурмовые отряды.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников ВСУ в районе населенного пункта Самар в Днепропетровской области.

