Россия
11:25, 21 марта 2026Россия

Россиянин потребовал при разводе половину груди жены

Житель Подмосковья включил в раздел имущества пластическую операцию супруги
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom  

Житель Подмосковья попытался включить в раздел имущества после развода не только недвижимость и деньги, но и пластическую операцию бывшей супруги. Об этом рассказала семейный юрист Яна Киреева, сообщает «Baza».

Супруги прожили в браке почти 12 лет, однако два года назад решили развестись. В суде мужчина потребовал оставить за собой квартиру, дом, участок и автомобиль, а также поделить денежные средства. Отдельным пунктом он указал компенсацию за пластическую операцию — увеличение груди, сделанную в начале брака.

По его мнению, поскольку операция оплачивалась из общего бюджета, он имеет право на возврат половины стоимости — около 65 тысяч рублей. Также он просил передать бывшей жене общие кредиты.

Суд отказал в удовлетворении этого требования. Было указано, что части тела, даже если они были «приобретены» в браке, не могут рассматриваться как совместно нажитое имущество и не подлежат разделу.

Ранее стало известно, что в России хотят усложнить процедуру развода.

