Shaman рассказал о своем рационе

Shaman рассказал, что любит резаные овощи, гречку и куриную грудку

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, рассказал о своих пищевых предпочтениях «Пятому каналу».

По словам артиста, он придерживается простого рациона. «Я люблю резаные овощи: огурцы, помидоры, болгарский перец, чуть-чуть масла, чуть-чуть соли», — заявил он.

По словам артиста, основу его рациона составляют гречка и куриная грудка. Он также отметил, что предпочитает запеченную рыбу и салаты из свежих овощей с добавлением масла, соли и зелени.

Дронов добавил, что ему нравятся запеченные овощи, в том числе цветная и брюссельская капуста. Кроме того, он рассказал о своей фирменной яичнице, которую раньше готовил самостоятельно. Сейчас, по словам артиста, приготовлением этого блюда занимается его супруга Екатерина Мизулина.

19 февраля SHAMAN решил попробовать замерзшее озеро Байкал на вкус. Позже стало известно, что опубликованное артистом видео подняло спрос туристов на это направление.