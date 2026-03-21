Стало известно о проходе «судна-зомби» через Ормузский пролив

Bloomberg: «Судно-зомби» под видом газовоза прошло через Ормузский пролив

Неизвестное «судно-зомби» под видом списанного газовоза прошло через Ормузский пролив. Об этом стало известно Bloomberg.

Данные отслеживания показывают, что судно, идентифицированное как танкер для перевозки сжиженного природного газа Jamal, покинуло пролив утром 20 марта. Однако, согласно сообщениям участников рынка и портовых агентов, этот же танкер был зафиксирован в октябре прошлого года на индийской верфи по утилизации судов, где его в настоящее время разбирают на металлолом.

«Корабль, представляющийся Jamal, вероятно, является "судном-зомби", использующим идентификационные данные уже списанного легального судна. Это первый с начала войны известный случай применения подобной схемы для прохода через Ормузский пролив», — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США усилили удары, направленные на восстановление судоходства в Ормузском проливе, который с начала марта блокирует Иран.