11:15, 21 марта 2026

Стало известно о проходе «судна-зомби» через Ормузский пролив

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Неизвестное «судно-зомби» под видом списанного газовоза прошло через Ормузский пролив. Об этом стало известно Bloomberg.

Данные отслеживания показывают, что судно, идентифицированное как танкер для перевозки сжиженного природного газа Jamal, покинуло пролив утром 20 марта. Однако, согласно сообщениям участников рынка и портовых агентов, этот же танкер был зафиксирован в октябре прошлого года на индийской верфи по утилизации судов, где его в настоящее время разбирают на металлолом.

«Корабль, представляющийся Jamal, вероятно, является "судном-зомби", использующим идентификационные данные уже списанного легального судна. Это первый с начала войны известный случай применения подобной схемы для прохода через Ормузский пролив», — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США усилили удары, направленные на восстановление судоходства в Ормузском проливе, который с начала марта блокирует Иран.

    Последние новости

    Вашингтон назвал главными угрозами безопасности наряду с Россией еще четыре страны

    Истребители над пляжами напугали российских туристов в Египте

    Мужчинам старше 40 лет назвали способ выглядеть моложе

    Доктор Мясников рассказал о полученной в Африке психологической травме

    В России захотели ввести самозапрет на маркетплейсы

    Россиянин потребовал при разводе половину груди жены

    Стало известно о взрывах у авиабазы ВСУ в Сумской области

    Стало известно о проходе «судна-зомби» через Ормузский пролив

    Въезд в страны ЕС станет платным для украинцев

    Молдавию обвинили в подготовке «цветной революции» в Приднестровье

    Все новости
