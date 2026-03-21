Стало известно о состоянии троих пострадавших после ракетной атаки ВСУ на Брянск

В больницах остаются двенадцать человек, пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Брянску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

По словам Кузнецова, состояние троих из них оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. В ведомстве отметили, что в целом динамика состояния пациентов положительная.

10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате атаки восемь человек погибли, еще 47 получили ранения.