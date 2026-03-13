18:50, 13 марта 2026Россия

Богомаз: Число погибших при ударе ракет Storm Shadow по Брянску выросло до 8
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Число погибших при ударе ракет Storm Shadow по Брянску выросло до 8. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, чьи слова приводит ТАСС.

«Большое горе для родных, близких, для области. По последним данным, уже окончательным данным, погибло 8 человек, 47 было ранено», — сказал он во время первого заседания Общественной палаты Брянской области седьмого созыва.

Атака на Брянск была совершена 10 марта. По городу было выпущено несколько ракет Storm Shadow. Затем появилась информация, что для нанесения удара могли задействовать бомбардировщик Су-24.

Военный эксперт Юрий Кнутов предложил ударить по Украине «Орешником» в ответ за Брянск. «Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», — отметил он.

