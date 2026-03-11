В России огласили справедливый ответ на атаку Киева на Брянск

Военэксперт Кнутов предложил ударить по Украине «Орешником» в ответ за Брянск

После смертельной массированной атаки Киева на Брянск, произошедшей накануне, военный эксперт Юрий Кнутов назвал целью Украины создание провокации, которая призвана сорвать переговорный процесс и ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. В беседе с газетой «Взгляд» он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неслучайно нанесли удар по российскому региону на следующий день после телефонного разговора глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Украинское руководство пытается спровоцировать Российскую армию на ответный удар, чтобы потом европейские телеканалы носились с камерами и снимали сюжеты о том, как «русские варвары» убивают мирных граждан. Все это затем вынесли бы на обсуждение в Совбез ООН», — считает он, добавив, что далее европейские лидеры попытались бы повлиять на главу Белого дома для того, чтобы его отношение к России изменилось.

Кнутов добавил, что в связи с этим провокации будут повторяться, из-за чего необходимо продолжать расширять буферную зону на глубину примерно 100 километров. Это, по его мнению, позволит обезопасить приграничные регионы.

Ответом на данную провокацию, продолжил военэксперт, может стать применение российской стороной ракетной системы «Орешник».

Применение сейчас «Орешника» было бы справедливым и оправданным. Но нужно выбрать достойную цель. Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины Юрий Кнутов военный эксперт

Кроме того, он призвал заранее выявлять места базирования Су-24, а также пункты доставки крылатых ракет. Одним из примеров наилучшей защиты от атак ВСУ Кнутов назвал предупреждение поставок оружия. Он добавил, что сейчас Российской армии также стоило бы отработать «Кинжалами» по британскому предприятию для обслуживания и капитального ремонта военной техники, расположенному на Украине.

Ранее российский военкор Александр Коц указал, что удар ВСУ по Брянску 10 марта с помощью ракет Storm Shadow был демонстративным — поэтому атака была произведена «средь бела дня».

Как подчеркнули в Кремле, этот удар был бы невозможен без британских специалистов.