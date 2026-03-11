Отмечена особенность удара ВСУ Storm Shadow по Брянску

Военкор Коц: Удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску был демонстративным

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску 10 марта с помощью ракет Storm Shadow был демонстративным — поэтому атака была произведена «средь бела дня». Эту особенность отметил российский военкор Александр Коц.

По словам журналиста, цель ВСУ заключалась в создании медийного эффекта. С этим он связал появление в небе над Брянском украинского разведывательного беспилотника.

«Противнику нужна была картинка. Разведывательный дрон фиксирует попадания с воздуха. В соцсетях — кадры со всех ракурсов. Взрывы, горящие машины, лежащие на асфальте люди», — написал в блоге Коц.

Военкор отметил, что украинское общество привыкло «зубоскалить» над пострадавшими при атаках.

Атака на Брянск была совершена 10 марта. По городу было выпущено несколько ракет. В результате удара пострадали не менее 42 человек. Жертвами удара стали 6 жителей города. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для исключения вероятности подобных ударов российским военным нужно добиться победы в спецоперации.