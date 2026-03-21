17:22, 21 марта 2026

Ушедшая из России Henkel зарегистрировала в стране бренд

ТАСС: Henkel зарегистрировала в России товарный знак бренда Schwarzkopf
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: ArDanMe / Shutterstock / Fotodom

Немецкий производитель чистящих средств и косметики Henkel зарегистрировал в Роспатенте товарный знак бренда Schwarzkopf. Об этом в субботу написало агентство ТАСС.

Заявки на регистрацию товарных знаков компания «Хенкель АГ унд КО» подала в федеральную службу по интеллектуальной собственности еще в апреле 2025 года, уточняется в материале. В итоге его зарегистрировали по 14 классам, таким как химикаты, масла и косметика, бытовые средства, медикаменты и т.д.

Ранее представители сервиса проверки контрагентов Rusprofile сообщили «Ленте.ру» о регистрации компанией Henkel в России бренда AQUENCE. Уточнялось, что действие товарного знака распространяется на клеящие вещества, краски, лаки и прочее. Права на него за компанией закрепили на десять лет, с февраля 2026-го до апреля 2035 года.

В 2023 году на фоне конфликта на Украине Henkel решила продать свой бизнес в РФ. В мае того же года производитель проинформировал о завершении сделки. Новыми собственниками стали несколько российских компаний, включая Kismet Capital и «Эльбрус Капитал». В дальнейшем финансовый директор Henkel Марко Свобода предупредил, что концерн сохранил за собой право обратного выкупа этих активов через несколько лет.

