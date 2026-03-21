В МИД России осудили атаку на ядерный объект в Иране

Захарова: Атака на ядерный объект в Иране стала нарушением международного права

Атака на объект по обогащению урана в иранском Натанзе — бесцеремонное нарушение международного права, Уставов Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), профильных резолюций Совбеза всемирной организации и Генконференции агентства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что действия Израиля и США создают реальные риски катастрофы в масштабах всего Ближнего Востока. По ее словам, атаки на ядерный объект в Иране направлены на дальнейшее разрушение мира и стабильности в регионе.

«Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, порождающим реальные риски катастрофы в масштабах всего Ближнего Востока и откровенно направленным на дальнейшее разрушение мира, стабильности и безопасности в регионе», — говорится в заявлении.

США и Израиль нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе 21 марта. Иранская сторона сообщила, что радиоактивных утечек в результате атаки не произошло и угроза для населения прилегающих к этому месту районов отсутствует.