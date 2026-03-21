В УПЦ Киевского патриархата избрали нового главу

Новым главой УПЦ Киевского патриархата стал архиепископ Никодим

Раскольническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата выбрала нового главу после смерти Филарета. Им стал архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим, передает ТАСС.

В соцсетях одного из иерархов раскольнической структуры Иоасафа Шибаева прошло голосование, по результатам которого и был выбран преемник Филарета. В Союзе православных журналистов (СПЖ) заявили, что электронный формат для избрания главы организации выбрали из-за того, что Владимирский собор УПЦ оцепила полиция.

Прощание с Филаретом проходит с вечера 20 марта в Свято-Михайловском соборе в Киеве. Почтить память главы УПЦ приходили президент Украины Владимир Зеленский, главком армии страны Александр Сырский и глава МИД Украины Андрей Сибига.

Ранее в Российской православной церкви (РПЦ) прокомментировали кончину патриарха раскольнической Православной церкви Украины. Было подчеркнуто, что Патриарх Филарет (в миру Михаил Денисенко) положил годы на то, чтобы расколоть украинское православие.