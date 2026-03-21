18:22, 21 марта 2026

В УПЦ Киевского патриархата избрали нового главу

Новым главой УПЦ Киевского патриархата стал архиепископ Никодим
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Раскольническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата выбрала нового главу после смерти Филарета. Им стал архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим, передает ТАСС.

В соцсетях одного из иерархов раскольнической структуры Иоасафа Шибаева прошло голосование, по результатам которого и был выбран преемник Филарета. В Союзе православных журналистов (СПЖ) заявили, что электронный формат для избрания главы организации выбрали из-за того, что Владимирский собор УПЦ оцепила полиция.

Прощание с Филаретом проходит с вечера 20 марта в Свято-Михайловском соборе в Киеве. Почтить память главы УПЦ приходили президент Украины Владимир Зеленский, главком армии страны Александр Сырский и глава МИД Украины Андрей Сибига.

Ранее в Российской православной церкви (РПЦ) прокомментировали кончину патриарха раскольнической Православной церкви Украины. Было подчеркнуто, что Патриарх Филарет (в миру Михаил Денисенко) положил годы на то, чтобы расколоть украинское православие.

